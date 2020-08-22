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    رئيس الوزراء علي أسدوف يهنئ نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي على اكتشاف بلاده حقل ضخم للغاز الطبيعي في البحر الأسود

    ٢٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٩:٤٨]

    باكو، 22 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    بعث رئيس وزراء أذربيجان علي أسدوف في 21 أغسطس برسالة تهنئة إلى نائب رئيس الجمهورية التركية فؤاد أقطاي بمناسبة اكتشاف حقل ضخم للغاز الطبيعي في البحر الأسود.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مجلس الوزراء ان رئيس الوزراء أعرب عن ثقته في أن هذا الإنجاز التاريخي سيساهم بشكل كبير في ضمان كفاءة واستدامة الاقتصاد التركي ورفاهية الشعب التركي الشقيق.

    وقد لوحظ أن العلاقات الأذربيجانية التركية القائمة على الصداقة والأخوة تنبع من الإرادة المتشابكة تاريخيا لكلا الشعبين.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء علي أسدوف يهنئ نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي على اكتشاف بلاده حقل ضخم للغاز الطبيعي في البحر الأسود
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