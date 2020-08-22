618.3 ألف مواطن أذربيجاني سافروا إلى الخارج خلال 7 أشهر

باكو، 22 أغسطس / آب، (أذرتاج)

انخفض عدد مواطني أذربيجان الذين سافروا خلال سبعة أشهر إلى البلاد الخارجية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء أن 7.4 في المائة من مواطني البلد زاروا إيران و26.1 في المائة جورجيا و29.1 في المائة روسيا و15.9 في المائة تركيا و2.1 في المائة أوكرانيا و1.3 في المائة الإمارات و2.0 في المائة من الهند و1.9 في المائة من السعودية و1.2 في المائة من باكستان وكازاخستان و1.1 في المائة من الكويت وتركمنستان و0.9 في المائة من بريطانيا العظمى و0.8 في المائة من العراق و0.7 في المائة من أوزبكستان وبيلاروس و0.6 في المائة من إسرائيل و3.6 في المائة الأقطار الأخرى.

وجاء فيه أن 77.2 في المائة من المسافرين كانوا ذكورا و22.8 في المائة إناثا.

كان عدد الوافدين من الصين 9.8 مرة ومن كوريا الجنوبية 9.2 مرة ومن إسرائيل 6.5 مرة ومن اليابان وبولندا 6.3 مرة ومن المجر 5.9 مرة ومن العراق 5.4 مرة ومن عمان والمملكة العربية السعودية 5.3 مرة ومن الإمارات العربية المتحدة 5.2 مرة ومن كندا والولايات المتحدة 4.9 مرة ومن فرنسا 4.8 مرة ومن بريطانيا العظمى وألمانيا وهولندا 4.4 مرة ومن تركمانستان 3.9 مرة ومن قطر 3.8 مرة ومن إيطاليا 3.7 مرة ومن كازاخستان 3.5 مرة خلال الفترة من يناير إلى يوليو من هذا العام.

بشكل عام، انخفض عدد الوافدين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمقدار 4.8 مرة إلى 17.5 ألفًا وانخفض عدد الوافدين من دول الخليج بمقدار 3.6 مرة إلى 83.3 ألفًا وانخفض عدد الوافدين من دول رابطة الدول المستقلة بمقدار 3.0 مرات إلى 218.0 ألف.

استخدم 68.6 في المائة من مواطني أذربيجان المسافرين إلى الخارج بالشهر الماضي السكك الحديدية والطرق البرية و29.5 في المائة منهم الرحلات الجوية و1.9 في المائة منهم وسائل النقل المائية.