مزار "سيد خليفة" الذي تحمي فيه المقابر للقرن التاسع

لانكران، 22 أغسطس، إسماعيل جعفرلي، أذرتاج تتمتع الاضرحة المنتشرة في أذربيجان على نطاق واسع بمكانة خاصة بين المعالم الأثرية التي تجسد الحقائق التاريخية والتي نجت حتى يومنا هذا. يقع أحد هذه الاضرحة في قرية جيل في لانكران. وفي المزار المعروف في البلد باسم "سي خليفة" أي الخلفاء الثلاثة أو "سيد خليفة" قبور السادة الذين لجأوا إلى هنا.

تفيد أذرتاج أن عدداً من الشخصيات البارزة والعلماء والسادة الذين تعرضوا للاضطهاد من قبل الخلفاء في عهد الخلافة العربية وجدوا مأوى في مناطق مختلفة. ولجأ بعضهم إلى أذربيجان، بما في ذلك لانكران. تم الحفاظ على قبور هؤلاء الناس كمزار.

يقول المؤرخ الباحث أفشين علييف إن ضريح سيد خليفة يقع على بعد 13 كيلومتراً شمال مركز لانكران في قرية جيل. المعلم التاريخي محمي من قبل الدولة. تم تسجيله كمعلم معماري ذي أهمية محلية. يُعتقد أن تاريخ بعض شواهد القبور حول هذا الموار يعود إلى القرن التاسع.

"هناك آراء مختلفة حول هذا المعلم. وفقاً لمصادر تاريخية، تقع قبور ثلاثة خلفاء جاءوا إلى لانكران هنا. وعليه فإن القبر يسمى "سي خليفة" (ثلاثة خلفاء) في اللغة التاليشية. وقال المؤرخ إن كتاب سيد علي كازيمبايوف "أخبارنامه" يذكر أن رجلاً يدعى سيد عباس كان يعيش في إيران ذهب ذات مرة إلى نادر شاه عام 1736 بعد توليه العرش وأبدى طاعته. وأرسله نادر شاه إلى لانكران وعينه حاكماً وأرسل سيد عباس ابنه قاره خان إليه كرمز للولاء، ومنذ ذلك الحين، من عام 1736 حكم المنطقة سيد عباس ودفن في مقبرة هذه القرية.

يقال إن الضريح هنا هو مقبرة لثلاثة أشخاص - العالم والفيلسوف الشهير سيد جمال الدين ووالده سيد مير عباس وابن عمه. ومع ذلك، هناك أيضاً مقابر للسادة الذين عاشوا في القرون القديمة. لا يزال يزور الناس من أماكن مختلفة هذا المزار كمكان مقدس.

وأشار المؤرخ الباحث إلى أن وجود قبور السادة الاشراف الذين عاشوا في هذه المنطقة في سنوات مختلفة يظهر أنه في الماضي انتقل العديد من السادة الاشراف من جميع أنحاء الخلافة ومن الشرق الأوسط بشكل عام إلى لانكران.

يعد مزار سيد خليفة معلما تاريخيا للقرن التاسع عشر. هناك أيضاً شواهد قبور يصل ارتفاعها إلى 1.4 متر. تُصور شواهد القبور اليد وآثار الأقدام والسهام والسيوف والرماح والهراوات والأنواع الأخرى من الأسلحة. كما تم نقش الرموز التي تعكس الشمس على شواهد القبور. تم العثور على أمثلة لكل من عبادة النار والإسلام في الضريح.