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    أذربيجان: 24 مريضا بكوفيد 19 يعالجون بجهاز التنفس الاصطناعي

    ٢٢.٠٨.٢٠٢٠ [٢٣:٣٣]

    باكو، 22 أغسطس (أذرتاج)

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد "طبيب" ان 179 مريض بفيروس كورونا المستجد يتلقون علاجهم في قسم الإنعاش الطبي.

    يعالج 24 مريضا بجهاز التنفس الاصطناعي.

    اما عدد المرضى الاجمالي بفيروس كورونا فيبلغ 1748 شخص.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 24 مريضا بكوفيد 19 يعالجون بجهاز التنفس الاصطناعي
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