الرئيس الأذربيجاني يتصل هاتفيا برئيس تركيا

باكو، 22 أغسطس (أذرتاج)

اجرى رئيس جمهورية اذربيجان إلهام علييف مكالمة هاتفية برئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان في 22 أغسطس.

نقل الرئيس إلهام علييف تبريكاته الى نظيره بمناسبة اكتشاف تركيا لحقل هائل للغاز الطبيعي في البحر الاسود. اعرب عن ثقته في ان يخدم هذا الحدث المهم المزيد من تحسين رفاه شعب تركيا الصديقة والشقيقة والمزيد من تعزيز القوة الاقتصادية للبلد.

قال الرئيس إلهام علييف ان تركيا قد اصبحت احدى مراكز الغاز الدولية وتسر أذربيجان بانجازات تركيا كانجازاتها.

بدوره أعرب رجب طيب اردوغان عن شكره على الاهتمام والتبريكات.

اكد رئيسا الدولتين ان علاقات الصداقة والاخوة بين البلدين ستستمر في التطور بنجاح في كافة المجالات وناقشا سبل تطوير التعاون.