أذربيجان: تسجيل 169 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و151 حالة شفاء و3 وفيات

باكو، 23 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أصيب 169 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 151 شخص من هذا المرض وتوفي 3 أشخاص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 35 ألفا و274 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 32 الفا و993 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 518 مريض ويستمر علاج 1763 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 873 ألف و777 فحص طبي.