وزير الدفاع الروسي يزور أذربيجان
AzerTAg.az
٢٣.٠٨.٢٠٢٠ [٢٢:٣٢]
باكو، 23 أغسطس، أذرتاج
سيقوم وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو بزيارة عمل الى باكو في 25 أغسطس، تلبية لدعوة وزير الدفاع الاذربيجاني الفريق اول ذاكر حسنوف، حسبما افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع.
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