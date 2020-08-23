الجيش الأذربيجاني يأسر قائدا في مجموعة استطلاعية تخريبية تابعة للقوات المسلحة لارمينيا

باكو، 23 أغسطس، أذرتاج

أفشل الجيش الاذربيجاني محاولة توغل مجموعة تخريبية استطلاعية تابعة للقوات المسلحة لارمينيا في اتجاه جورانبوي من خط الجبهة في الساعة 05:45 في 23 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني تصدت لمحاولة العدو ونتيجة للتدابير الدفاعية الصارمة التي اتخذها الجيش الاذربيجاني تكبد العدو بخسائر واضطر الى التراجع.

اثناء الاشتباك المسلح سقط الملازم أول كما اعلن حسب المساءلة الاولية قورغين آلبيريان قائد المجموعة التخريبية الارمينية أسيرا في يد الجيش الاذربيجاني.

أعلنت وزارة الدفاع مرة اخرى ان كامل المسئولية عن تصعيد الوضع في خط الجبهة تقع على عاتق القيادة السياسية العسكرية لأرمينيا.