سنحرر محافظة جبرائيل من وطأة الاحتلال الارميني

جوجوغ مرجانلي، 23 أغسطس، طاهر أغاممادوف، أذرتاج يصادف يوم 23 أغسطس الذكرى السنوية الـ27 لاحتلال مقاطعة جبرائيل من قبل القوات المسلحة الأرمينية. احتلت القوات المسلحة الأرمنية في 23 أغسطس 1993 مقاطعة جبرائيل التي تضم مدينة واحدة و4 بلدات و92 قرية. وكانت في هذه المناطق المعرضة للنهب والتدمير والحرق 72 مدرسة ثانوية و1 مدرسة مهنية و8 مستشفيات و5 مساجد و129 معلم تاريخي ومتحفان و149 مركز ثقافي وأكثر من 14 ألف عقار. تم تشريد 52 ألف و604 شخص من أراضيهم الأصلية. خلال الحرب، قُتل 392 شخصاً من سكان جبرائيل وحصل 6 أشخاص على لقب البطل الوطني لأذربيجان.

إبادة غابات من شتى أنواع الأشجار القيمة في مقاطعة جبرائيل تقع مقاطعة جبرائيل في الجنوب الشرقي لجبال القوقاز الصغرى وعلى الضفة اليسرى لنهر آراز. تحدها جمهورية الإسلامية الإيرانية من الجنوب ومقاطعة زانكيلان من الجنوب الغربي و غوبادلي من الغرب وخوجاوند ومن الشمال وفضولي من الشرق.

تبلغ مساحة مقاطعة جبرائيل 104 ألف و980 هكتار وفيها مكامن تولوس للطوف باحتياطياتها الإجمالية ب2937 ألف متر مكعب والصالحة لانتاج حجر البناء وتم تشغيلها ورواسب رمال البناء في شاخماغ شاي وسلطانلي بإجمالي احتياطي 5434 ألف متر مكعب وطين قاره جالي الصالح لإنتاج الطوب باحتياطي 296 ألف متر مكعب ورماد البركان في موقع كويرتشين ويصالي باحتياطي 664 طن والمناسب لانتاج الاسمنت مينبشلي متأخرا باحتياطي 1325 الف طن ، حجر جيري اجتابا باحتياطي 5226 الف طن ومناسب لانتاج الجير ، جعفر اباد خليط الحصى الرملي باحتياطي 4130 الف متر مكعب ، احتياطي 504 طن شاهفيردي الياسمين وتشاخماكجايا التي يبلغ وزنها 1348 طنًا غنية برواسب العقيق الأبيض.

في مدينة جبرائيل في حينها تمت حماية شجرة الدلبة الشرقية التي قطرها ب250 سم وارتفاعها 30 متراً وعمرها 500 سنة وفي قرية حاجيلي شجرة الدلبة بقطر350 سم وارتفاعها 30 متراً عمرها 700 سنة و6 أشجار بقطر كل منها 800 سم الارتفاع 45 متراً، عمرها ألف و600 سنة وفي قرية كرخولو شجرة قطرها 90 سم وارتفاعها 25 متراً عمرها 200 سنة وفي قرية فونغالي شجرة قطرها 450 سم وارتفاعها 30 متراً وعمرها 900 سنة وشجرة قطرها 370 سم وارتفاعها 30 متراً وعمرها 750 سنة، وفي قرية هوروفلو شجرة قطرها 400 سم وارتفاعها 30 متراً وعمرها 1800 عام وفي قرية إيشيغلي شجرة الدبلة الشرقية بقطر 400 سم والارتفاع 25 متراً وعمرها 800 عام.

أباد ودمر الغزاة الأرمن الغابات من أنواع الأشجار القيمة المحتوية على الساحات الشاسعة والاحتياطيات الكبيرة من الثروات الطبيعية والمناطق الملغزة الفريدة من نوعها لـديري داغ التي تتميز بعالميها النباتي والحيواني غير العاديين ومنابع المياه الغنية بالمعادن في مقاطعة جبرائيل. لم يبق أي أثر للغابات في قرية كرخولو وقطعت أشجار الجوز وغيرها من الأشجار القيمة على جوانب الطرق، وكذلك شجرة الدلبة الشرقية التي يبلغ عمرها 800 عام في مدينة جبرائيل والتي كانت محمية كنصب طبيعي ويطلق عليها اسم "دلبة الخان". تم حرق جميع الأشجار في وادي نهر أراز. قطعت أيضاً أشجار الجوز ذات الأقطر الكبيرة ونقلها إلى أرمينيا للاستفادة منها لأغراض مختلفة وبيعها في الخارج.

الآثار التاريخية والمعمارية والمباني الأثرية في مقاطعة جبرائيل أصبحت ضحايا للوحشية الأرمنية تعد مقاطعة جبرائيل غنية بالمعالم التاريخية والثقافية والمعمارية والمنحوتات الحجرية والكهوف والآثار من نوع التلال والعديد من شواهد القبور وتماثيل الكبش القديمة والأواني المنزلية وغيرها والجسور ذات 11 و15 معبراً والقبب.

تحولت مقبرة آغ اوغلان في مدينة جبرائيل (أوائل القرون الوسطى) وبرج القلعة في قرية سيريك (للقرنين الخامس والسادس) وبرج العذراء في بلدة خلفلي (للقرن الثاني عشر) ومقابر الأتلال ومستوطنات من العهد البرونزي والعهد الحديدي المبكر في مدينة جبرائيل وقرى غالاجيك ونفطهار ومحمودلو وخوديارلي كارخولو وشيخلار وشيخلي وقشلاغ وهوفوسلو وشكربيلي وقصر ديفلار وسردابه في قرية داغ توماس ومباني لعماليق في قرية تتار (من الألفية الثالثة قبل الميلاد) وبقايا المدينة وأماكن المبيت في الشتاء في قرية شيخلار (الألفية الثانية قبل الميلاد)، في آغ اوغلان نصب بكتابة أورخان وجسور خدافرين ذات 11 و15 نعبراً في قرية غوملاغ (القرنان الثاني عشر والثالث عشر) وقبة مقطوعة الرأس في بلدة خلفلي (القرنان الثالث عشر والرابع عشر)، بالإضافة إلى الكهريز ونصب الكبش مع النقوش العربية (القرن الخامس عشر) وحمام السلطان ماجد في مدينة جبرائيل والترب المستديرة والمثمنة في قرية خدايارلي ومقبرة دائرية في قرية شيخلار (القرن الرابع عشر) ومساجد من القرنين السادس عشر والتاسع عشر إلى ضحايا الوحشية الأرمنية منذ 27 عاماً.

إحاطة النازحين الجبرائيليين برعاية الدولة الشاملة في الوقت الحاضر، استقر أكثر من 80 ألف شخص من سكان مقاطعة جبرائيل بشكل مؤقت في 56 مدينة وبلدة في البلاد. تم بناء 11 مستوطنة تتكون من 4 ألاف و456 منزل للنازحين من سكان مقاطعة جبرائيل في مقاطعة بيلاسوفار. بنيت في هذه المستوطنات 11 مدرسة حديثة لكل منها 280 مقعداً و11 روضة الأطفال كل منها ل50 طفلاٌ و11 نادياً، و 11 مركزاً للاتصالات و5 مراكز التمريض والولادة و5 عيادات ومستشفى ميداني واحد بسعة 50 سريراً، و11 بناءً إداريًا ومقر إدارة البيطرة ومبنى إدارة مكافحة الحرائق في 3 بلدات ومبنى إداري للسلطة التنفيذية للمقاطعة و3 بدالات أوتوماتيكية إلكترونية للهاتف بسعة 624 و256 و272 وشبكة إنترنت عريضة النطاق بسعة 400 ومرافق البنية التحتية الأخرى. يتم تزويد منازل البلدات بمياه الشرب والغاز الطبيعي.

رغم أن سكان جبرائيل محاطون برعاية الدولة الشاملة فإن أكبر حلم لدى أهالي جبرائيل هي العودة إلى وطنهم. ينتظر نازحو جبرائيل يوم العودة إلى ديارهم بفارغ الصبر.

بداية عودة كبيرة خلال معارك أبريل 2016 حقق الجيش الأذربيجاني بقيادة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف انتصاراً آخر. مع تحرير مرتفعات "لالا تابه" تم ضمان أمن جوجوغ مرجانلي. أعيد بناء قرية جوجوغ مرجانلي بأوامر من الرئيس. أعادت المنطقة السكنية المحررة الوحيدة في مقاطعة جبرائيل جوجوغ مرجانلي احتضان سكانها الأصليين بعد 24 عاماً. سجل التاريخ جوجوغ مرجانلي كأول مستوطنة حيث عاد إليها، إلى أراضيهم الأصلية مواطنونا الذين كانوا يتوقون إلى وطنهم لسنوات عديدة.

إن إعادة إعمار قرية جوجوغ مرجانلي المحررة في مقاطعة جبرائيل وعودة السكان إلى وطنهم تدل على أن شعبنا سيظل رافضا لاستمرار الاحتلال وستتحرر جميع أراضينا الواقعة تحت احتلال العدو.