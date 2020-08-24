لقاء مع الوفد الروسي في مقر القوات البحرية الأذربيجانية
AzerTAg.az
٢٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٢٢]
باكو، 24 أغسطس، اذرتاج
جرى اليوم لقاء بين قائد القوات البحرية الأذربيجانية الأميرال سبحان بكيروف ونائب القائد الأعلى للأسطول البحري العسكري الروسي نائب الاميرال فلاديمير كاساتونوف والوفد المرافق له.
أفادت وكالة أذرتاج ان اللقاء شهد مناقشة مسائل التعاون العسكري في بحر الخزر ونوقشت فيه مسائل تبادل الزيارات بين السفن العسكرية لكلا البلدين وغيرها من المسائل.
ثم عقد مؤتمر صحفي بحضور رئيسي الوفدين لكلا البلدين وأعضاء هيأت التحكيم وصحفيين محليين وأجانب.
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