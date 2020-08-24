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    اقتصاد


    زيادة حجم الواردات من المنتجات الصيدلانية

    ٢٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٢]

    باكو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    بلغ حجم واردات المنتجات الصيدلانية 13.3 الف طن خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الصيدلية المستوردة إلى البلد خلال الفترة المذكورة بلغت 214 مليون دولار أمريكي.

    يذكر أن حجم المنتجات الصيدلانية المستوردة إلى البلد خلال الفترة عينها من العام الماضي بلغ 8 ألف طن بقيمة 154.8 مليون دولار.

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