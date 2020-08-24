انخفاض حجم المنتجات المستوردة من اللدائن ومصنوعاتها
AzerTAg.az
٢٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٠١]
باكو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)
استورد إلى البلد خلال 7 أشهر من العام الحالي 115.8 الف طن من اللدائن ومصنوعاتها.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن قيمة اللدائن ومنتجاتها المستوردة خلال الفترة المشار إليها بلغت 198.7 مليون دولار أمريكي.
يذكر أن البلد استورد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 125.7 ألف طن بقيمة 225.7 مليون دولار.
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