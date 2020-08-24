حوالي 2000 وفاة من كورونا في أرمينيا خلال الأسبوع الماضي

تبيليسي، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جديد في أرمينيا.

قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 42 ألفا و825 مريض مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 854 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.