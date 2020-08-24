133 وفاة من كورونا في إيران خلال يوم

طهران، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تستمر حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران في الانخفاض.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 2245 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 361 الف و150 شخص.

تم تسجيل 133 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 20 ألفا و776 شخص.

تعافى 311 الف و365 مصاب تمام وترخصوا.

والوضع مزري في مقاطعات طهران وأذربيجان الشرقية وألبورز وخراسان وفارس وجولستان ولورستان وسيمان وإيلام ومازاندران وكرمان. وقد تم إدراج هذه المحافظات في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.

يذكر ان مراسم العزاء في المساجد ممنوعة في إيران في شهر محرم.