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    أذربيجان: تسجيل 152 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و111 حالة شفاء وحالة وفاة

    ٢٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٢٤]

    باكو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أصيب 152 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 111 شخص من هذا المرض وتوفي شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 35 ألفا و426 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 33 الفا و104 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 519 مريض ويستمر علاج 1803 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 878 ألف و667 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 152 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و111 حالة شفاء وحالة وفاة
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