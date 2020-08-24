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    التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا يبلغ 5.5 مليون دولار

    ٢٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٢٩]

    كيشيناو، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    اقترب حجم التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا من 5.5 ملايين دولار خلال أشهر يناير – يوليو للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب إحصاءات مولدوفا الحكومي أن قيمة المنتجات المستوردة إلى أذربيجان من مولدوفا تجاوزت 2.1 مليون دولار فيما صدرت من أذربيجان إلى مولدوفا المنتجات البالغة قيمتها 3.4 ملايين دولار.

    AZERTAG.AZ :التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا يبلغ 5.5 مليون دولار
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