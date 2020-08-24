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    جهاز الهجرة يناشد الأشخاص عديمي الجنسية والأجانب والمواطنين في أذربيجان

    ٢٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٤]

    باكو، 24 أغسطس، أذرتاج

    ناشد جهاز الهجرة الاذربيجاني الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية المقيمين في أذربيجان ومواطني أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الجهاز انه بناء على مرسوم رئاسي صادر بتاريخ 21 أغسطس عام 2020 بشأن التعديل في المرسوم الرئاسي رقم 706 الصادر بتاريخ 5 سبتمبر عام 2012 "بشأن نشاط وكالة الدولة في خدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية "أسان" لدى رئيس جمهورية أذربيجان"، ستقوم مراكز "اسان خدمة" وإدارات الهجرة في المدن والمحافظات التي لا توجد فيها مراكز "اسان خدمة" (خاتشماز ويفلاخ وآغسو ولنكران وشيروان) ابتداء من 24 أغسطس عام 2020 بإجراءات تمديد مدة الإقامة المؤقتة للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية وتجنس الأشخاص المقيمين في أذربيجان وإعادة الجنسية الاذربيجانية والتخلي عنها، قبول الالتماسات المتعلقة بتقديم بيانات حول خدمات جهاز الهجرة من نظام المعلومات الموحدة للهجرة.

    AZERTAG.AZ :جهاز الهجرة يناشد الأشخاص عديمي الجنسية والأجانب والمواطنين في أذربيجان
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