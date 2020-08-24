8 وفاة من كورونا في أوزبكستان خلال يوم

طشقند، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)

يستمر عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة في أوزبكستان.

ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 248 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 38 ألفا و946 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج ان حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 ارتفعت بواقع 8 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 275 شخص.

يتم علاج 3686 شخص في المستشفيات، منهم 249 في حالة حرجة.