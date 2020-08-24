حكمت إرين: احتياطيات الغاز في حقل سكاريا يمكن أن تكون أساساً لمشاريع مشتركة جديدة لتركيا وأذربيجان

أنقرة، 24 أغسطس، أذرتاج

سيخلق اكتشاف 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في بئر "تونا" (Tuna) للغاز في القطاع الوطني بتركيا في البحر الأسود بيئة اقتصادية جديدة في بلدنا. هذا الوضع هو حافز كبير لتركيا وأذربيجان لتنفيذ مشاريع مشتركة جديدة.

تفيد أذرتاج أن هذه الأفكار ورد في تصريحات رئيس جماعة العلاقات الاقتصادية الأوراسية (EcoEurasia) في تركيا ورئيس تحرير المجلة التي تحمل الاسم نفسه والخبير المعروف في القضايا الاقتصادية حكمت إرين.

وفي إشارة إلى أن تركيا تنفق مبالغ كبيرة للمواد النفطية والغاز الطبيعي منذ عقود وتعتمد على مصادر أجنبية قال الخبير: "إن الاستخدام الفعال لـ" الوقود الأزرق "الغني الذي تم تحديده في حقل سكاريا من المهام الرئيسية التي تواجه الحكومة التركية". أذربيجان هي واحدة من الدول الرائدة في العالم في تنمية الموارد الهيدروكربونية البحرية. من ناحية أخرى، تعتبر تركيا المكان الأكثر ملاءمة لأذربيجان للاستثمار. أعتقد أنه في المستقبل القريب سيكون تنفيذ مشاريع جديدة بين أذربيجان وتركيا في قطاع النفط والغاز أو في مجالات الإنتاج الأخرى المتعلقة بهذه المنتجات موضوعاً للنقاش.

صابر شاهتختي

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

أنقرة