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    119 إصابة بكورونا في قيرغيزستان خلال يوم

    ٢٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٠٨]

    بشكيك، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان إلى 119 شخص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 43 الفا و245 شخص حتى الآن.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة القيرغيزية أن عدد المصابين من بين موظفي المؤسسات الطبية بلغ 3110 موظف.

    بلغ عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في البلاد شخص خلال الساعات الـ24 الماضية وبلغت حالات الوفاة الاجمالية 1059 مصاب حتى الآن.

    استأنفت قيرغيزستان الاتصالات الجوية مع تركيا والإمارات العربية المتحدة.

    AZERTAG.AZ :119 إصابة بكورونا في قيرغيزستان خلال يوم
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