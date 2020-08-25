وزارة الدفاع: رفض ونفي وزارة الدفاع الأرمينية لاي حقيقة لا يثير أي شك لدى أحد

باكو، 25 أغسطس، أذرتاج

علقت وزارة الدفاع الأذربيجانية على بيان وزارة الدفاع الأرمينية القائل بأن الضابط الأرميني ضل طريقه وعبر إلى الجانب الأذربيجاني.

أبلغت وزارة الدفاع الأذربيجانية وكالة أذرتاج إنه لا أحد يشك في أن وزارة الدفاع الأرمنية ترفض أو تنفي أي حقيقة كانت. تحاول وزارة الدفاع الأرمينية نفي اعتقال قائد المجموعة التخريبية الاستطلاعية الملازم أول غورغين ألاويردييان الذي كان مخولاً بمهمة خاصة معلنة انه "فقد" الطريق بسبب سوء الأحوال الجوية أثناء تفتيش نقطة الوقوف. إذا لم يكن الضابط الأسير يرتدي الزي العسكري، لكانت وزارة الدفاع الأرمينية ستصفه بأنه راع أو مريض عقلياً.

على الرغم من مرور أكثر من 24 ساعة "يختفى" ضابط ولم يتم إبلاغ المجتمع بهذا، فيثبت هذا مرة أخرى أن الجيش الأرميني تعسفي وغير منضبط ومتزايد في الجريمة ويتم إخفاء الإصابات غير القتالية باستمرار وبشكل مقصود عن الجمهور. في كل مرة يلقي فيها القبض على مواطن أرميني أو عضو في مجموعة استفزازية أو قائدها من قبل وحدات الجيش الأذربيجاني يقدمهم الطرف الآخر على أنهم قرويون مختلون عقليا، ومرضى نفسياً ورعاة وعناصر إجرامية ومفقودون في حالة السكر.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاستفزاز الأرميني تم صده بحزم نتيجة يقظة الجيش الأذربيجاني واحترافه.

تتحمل القيادة السياسية والعسكرية لأرمينيا المسئولية الكاملة عن تصعيد التوتر على خط التماس وعلى طول الحدود الأرمينية الأذربيجانية.