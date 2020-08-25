الشركات الأذربيجانية توسع صادراتها

باكو، 25 أغسطس، أذرتاج

تعد المشاركة في المعارض والأسواق الدولية بجناح وطني واحد حدثاً داعماً يتم تنظيمه لترويج المنتجات غير النفطية المحلية من خلال "صنع في أذربيجان" (Made in Azerbaijan).

أبلغ المكتب الصحفي لوزارة الاقتصاد وكالة أذرتاج أنه منذ بداية عام 2020 قدمت المنتجات الأذربيجانية في المعارض الدولية في ثلاث دول أجنبية وعقدت مناقشات بين رجال الأعمال الأذربيجانيين والأجانب حول التصدير وتم تحقيق نتائج مهمة. وهكذا، في معرض الغذاء الدولي Prodexpo 2020 الذي أقيم في موسكو بروسيا في الفترة من 10 إلى 14 فبراير 2020 شاركت 30 شركة تعمل في مجالات الأغذية وتصنيع الفاكهة والنبيذ والمشروبات الكحولية الأخرى والبندق والحلويات والشاي وغيرها. عرضت مجموعة واسعة من منتجات الشركات الأذربيجانية في جناح "صنع في أذربيجان" الواحد للبلاد. وقعت الشركات الأذربيجانية عقودًا بقيمة 14 مليون مانات في إطار المعرض لتصدير مختلف الفواكه والخضروات وعصائر الفاكهة والمركزات والنبيذ والمشروبات الكحولية الأخرى وحبوب البندق ومنتجات أخرى إلى روسيا. حتى الآن، تم تصدير المنتجات بموجب هذه العقود بقيمة أكثر من 10 ملايين مانات.

يتم رصد النتائج التي تم الحصول عليها في المعارض الدولية بانتظام وتقديم المعلومات للجمهور. ستتخذ تدابير لزيادة الصادرات من المنتجات غير النفطية وتوسيع جغرافية تصدير المنتجات الأذربيجانية وترويج علامة "صنع في أذربيجان" التجارية. وبالتالي، بناءً على القيود التي تسببها وباء COVID-19 من المخطط المشاركة في العديد من المعارض الدولية بحلول نهاية العام.