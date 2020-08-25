العثور على عملات ذهبية لعصر الخلافة العباسية في إسرائيل

باكو، 25 أغسطس، أذرتاج

أعلنت هيئة الآثار الإسرائيلية العثور على كنز ذهبي نادر من العملات المعدنية، يعود للخلافة العباسية وذلك خلال حفريات أجرتها في قرية يبنا.

يشار الى أن تاريخ معظم العملات يعود إلى نهاية القرن التاسع الميلادي. وكانت المنطقة في هذه الفترة جزءا من الخلافة العباسية الواسعة الممتدة من بلاد فارس في الشرق إلى شمال إفريقيا في الغرب، وكان مركز الخلافة في بغداد.

يقول الأثريون ان الكنز المدفون عمدا في الأرض في جرة خزفية، ويحتوي على 425 قطعة نقدية ذهبية ويفترض أن يكون الشخص الذي دفن هذا الكنز منذ 1100 عام، توقع استرداده، حيث قام بتأمين الإناء بمسمار حتى لا يتحرك، ولا يسعنا إلا أن نخمن ما منعه من العودة لجمع هذا الكنز.