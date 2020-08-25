الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير الدفاع الروسي والوفد المرافق له (تم تحديثه)

باكو، 25 أغسطس، أذرتاج

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الخامس والعشرين من أغسطس وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والوفد المرافق له.

أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف رحب بالضيوف وقال:

- السيد الوزير المحترم، تسعدني رؤيتك في أذربيجان من جديد. أتذكر لقائي السابق معك. قبل عام تقريبا زرت بلدنا للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الدفاع لرابطة الدول المستقلة في باكو. واليوم تنطلق في باكو مسابقة "الكأس البحري" وهي جزء من الألعاب العسكرية. كما تعلمون، تشارك أذربيجان كما كان معتادا، في الألعاب العسكرية وتستضيف، كما كان معتادا، منافسات "الكأس البحري". اعتقد ان هذه الألعاب ستستمر المساهمة في تعزيز التعاون بين جميع البلدان المشاركة فيها.

روسيا هي صاحبة مبادرة تنظيم الألعاب العسكرية وتنظم المباريات الرئيسية في أراضي روسيا. وطواقم الدبابات الأذربيجانية تشارك في بياتلون الدبابات. هذا فرصة طيبة للقاء وتبادل الآراء حول المسائل المتعلقة بآفاق تعاوننا العسكري. وهذه المسائل تشكل جزء من الأجندة الواسعة لعلاقاتنا بين دولتينا.

قبل أيام قليلة ماضية جرت مكالمة هاتفية بيني وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أثناء الحديث ناقشنا المسائل المتعلقة بالامن الإقليمي والقضايا الإقليمية. غدا يبدأ وزير الخارجية الاذربيجاني زيارته الرسمية الى روسيا الاتحادية. أثق في ان المناقشات التي ستجرى بين وزيري الخارجية تكون مفيدة. سيناقشان الديناميكية الناشئة في علاقاتنا وكذلك آفاق تطوير علاقاتنا. قصارى القول، يجري الحوار وتسرني زيارتك الى بلدنا مرة أخرى. أتمنى لكم قضاء الوقت الطيب في أذربيجان.

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو:

- شكرا، فخامة الرئيس. إن زيارة أذربيجان فرصة طيبة دائما بالنسبة لي لاجراء تبادل الآراء وبحث مسائل الأمن الإقليمي وكذلك المسائل المتعلقة بالتعاون العسكري الفني بيننا. هنا أمور يجب إبلاغها الرئيسَ وتُناقش. إن الوباء الذي يعم العالم برمته، يؤثر، للأسف في خططنا للتعاون بيننا.

لكني على يقين من اننا سنناقش اليوم مع نظيري وزير الدفاع الاذربيجاني كيف نعوّض الأمور التي لم يتيسر لنا تحقيقها بسبب الوباء وكيف نعمل في الجدول الزمني والنظام الموجود اليوم.

أمس انطلقت الطواقم الأذربيجانية. كنا نلاحظها. ان انطلاق الطواقم الأذربيجانية كان على ما يرام. اقصد ببياتلون الدبابات. يشارك الفريق الاذربيجاني بشكل جيد في المباريات الأخرى. أتمنى لهذا الفريق نجاحات. بالتأكيد، إن هذه الفعاليات والمعرض المقام في اطارها يتم تغطيتها الإعلامية الواسعة في العالم. ولا يمكن الذكر ان ما نعرضه من مقتنيات في هذا المعرض أحدث الأسلحة لليوم. سنناقش اليوم مع نظيره هذه المسألة أيضا. آمل في ان الفرص الفائتة سيمكن إعادتها هناك. من جهة أخرى، يسرنا ان تستضيف أذربيجان وفريقها الألعاب المقامة في بحر الخزر كما كان معتادا. تنظم هذه الألعاب دائما على مستوى رفيع. لأن كرم الضيافة هنا وتنظيم هذه الألعاب، إنما هو في أعلى مستوى. في الماضي، كانت هذه الألعاب تقام في 10 بلدان، لكن عدد البلدان المضيفة أصبحت، للأسف، 5 بلدان بسبب الوباء. من حسن الحظ، بقيت أذربيجان في هذه الخماسية. شكرا لكم على انكم وجدتم وقتا وفرصة للقاء معنا.