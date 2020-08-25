وزارة الدفاع تقدم صور وسائل قتالية ضبطت للمخرب الأرميني الأسير
AzerTAg.az
٢٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٢٣]
باكو، 25 أغسطس، أذرتاج
ضبطت الوسائل القتالية والاشياء الشخصية في حوزة قائد المجموعة التخريبية الاستطلاعية الارمينية التي حاولت التسلل في اتجاه محافظة جورانبوي في الساعة 05:45 في 23 أغسطس.
تقدم وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع صور الأشياء المضبوطة التي كانت في حوزة الملازم أول قائد المجموعة التخريبية الارمينية غورغين آلافيرديان.
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