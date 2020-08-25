وزارة الدفاع تقدم صور وسائل قتالية ضبطت للمخرب الأرميني الأسير

باكو، 25 أغسطس، أذرتاج

ضبطت الوسائل القتالية والاشياء الشخصية في حوزة قائد المجموعة التخريبية الاستطلاعية الارمينية التي حاولت التسلل في اتجاه محافظة جورانبوي في الساعة 05:45 في 23 أغسطس.

تقدم وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع صور الأشياء المضبوطة التي كانت في حوزة الملازم أول قائد المجموعة التخريبية الارمينية غورغين آلافيرديان.