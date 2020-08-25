  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع تقدم صور وسائل قتالية ضبطت للمخرب الأرميني الأسير

    ٢٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٣]

    باكو، 25 أغسطس، أذرتاج

    ضبطت الوسائل القتالية والاشياء الشخصية في حوزة قائد المجموعة التخريبية الاستطلاعية الارمينية التي حاولت التسلل في اتجاه محافظة جورانبوي في الساعة 05:45 في 23 أغسطس.

    تقدم وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع صور الأشياء المضبوطة التي كانت في حوزة الملازم أول قائد المجموعة التخريبية الارمينية غورغين آلافيرديان.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تقدم صور وسائل قتالية ضبطت للمخرب الأرميني الأسير
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٠٥‎]
    وزارة الدفاع: رفض ونفي وزارة الدفاع الأرمينية لاي حقيقة لا يثير أي شك لدى أحد
    ٢٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٢٤]
    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 45 مرة خلال اليوم
    ٢٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٢٢]
    لقاء مع الوفد الروسي في مقر القوات البحرية الأذربيجانية
    ٢٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٣٠]
    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 28 مرة خلال اليوم
    وزارة الدفاع تقدم صور وسائل قتالية ضبطت للمخرب الأرميني الأسير