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    184 إصابة بكورونا في كازاخستان

    ٢٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:١٦]

    نور سلطان، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في كازاخستان بواقع 184 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 104 الف و902 شخص.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الكازاخية ان 1534 شخص فقد حياتهم وتعافى 93 الفا و450 شخص من المرض حتى الآن.

    AZERTAG.AZ :184 إصابة بكورونا في كازاخستان
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