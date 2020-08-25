125 وفاة من كورونا خلال يوم في ايران

طهران، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تستمر حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران في الانخفاض.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 2213 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 363 الف و363 شخص.

تم تسجيل 125 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 20 ألفا و901 شخص.

تعافى 313 الف و58 مصاب تمام وترخصوا.

والوضع مزري في مقاطعات طهران وأذربيجان الشرقية وألبورز وخراسان وفارس وجولستان ولورستان وسيمان وإيلام ومازاندران وكرمان. وقد تم إدراج هذه المحافظات في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.

يذكر ان مراسم العزاء في المساجد ممنوعة في إيران في شهر محرم.