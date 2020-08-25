أذربيجان: تسجيل 133 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و86 حالة شفاء وحالتي وفاة

باكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أصيب 133 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 86 شخص من هذا المرض وتوفي شخصين.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 35 ألفا و559 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 33 الفا و190 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 521 مريض ويستمر علاج 1848 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 885 ألف و279 فحص طبي.