حوالي 43 ألف مصاب بكورونا في أرمينيا

تبيليسي، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أرتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جديد في أرمينيا.

أصيب 111 شخص بالفيروس التاجي في أرمينيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 42 ألفا و936 شخص مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 858 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويخضع حاليا 5 آلاف و343 شخصا للرقابة الطبية الخاصة.