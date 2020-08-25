أوكرانيا تسجل 108 أللف و415 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا
AzerTAg.az
٢٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:١٦]
كييف، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)
ارتفعت حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في العاصمة كييف الأوكرانية.
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية ان 1658 شخص أصيب بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 108 الف و415 شخص حتى الآن.
ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 الى 2318 شخص.
وسجل أكبر عدد من الإصابات في مناطق لفيف وترانسكارباثيا ودونيتسك وفولين وريفني.
تعافى 52 الفا و870 مصاب تماما وترخصوا.
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