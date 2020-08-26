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    كلاغايي باسقال في عدسة أذرتاج

    ٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٠٠]

    إسماعيلي، 26 أغسطس، أذرتاج

    تقع قرية باسقال (Basgal) على بعد 56 كيلومتراً من وسط مقاطعة إسماعيلي وهي حالياً محمية ثقافية وتاريخية. أحد العوامل الرئيسية التي اشتهرت هذه القرية بها هو الشال الحريري الوطني للنساء- الكلاغايي (kalagai) المصنوع هنا والمعروف به في العالم.

    حتى وقت قريب، كان في كل منزل في باسقال مغازل الحرير القديمة. تتوارث الأجيال حرفة الصباغة والنسيج وغزل الحرير هنا.

    أصبح الكلاغايي الذي يعتبر مثالاً جميلاً على الفن الشعبي الأذربيجاني من إحدى السمات الرئيسية لملابس النساء، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي. يأتي الكلاغايي بألوان وأحجام مختلفة وعادةً ما تكون حاشيته وأحياناً وسطه مزين بأنماط هندسية أو نباتية بأسلوب التشكيل بالكبس. كان يغطى رأس العروس أثناء الزفاف بغطاء أحمر وكذلك يرتدى كل من في الحداد الكلاغايي الأسود. في الأوقات العادية كانت النساء يرتدن الكلاغايي باللون البني الفاتح أو الأبيض.

    يكون سعر الكلاغايي بستة أو سبعة ألوان أغلى. هذا النوع بالضبط يصنع الآن في باسقال.

    تقدم أذرتاج تقريراً مصوراً للمصور رومان إسماعيلوف عن الأعمال اليدوية لصانع الكلاغايي المعروف في باسقال مرشد طالبوف.

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