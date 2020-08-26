باكو، 26 أغسطس، أذرتاج في 25 أغسطس أقيم حفل الافتتاح لمسابقة "كأس البحر" العسكرية الدولية في قاعدة القوات البحرية الأذربيجانية. تفيد أذرتاج نقلاً عن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع أنه حضر الحفل وزير الدفاع أذربيجان الفريق الأول ذاكر حسنوف ووزير الدفاع لروسيا سيرجي شويغو والضيوف الآخرون. قبل بداية الحفل وضع الضيوف الأكاليل من الزهور على النصب التذكاري للزعيم الوطني حيدر علييف أمام مقر قيادة البحرية. رحب وزير الدفاع لجمهورية أذربيجان الفريق الأول ذاكر حسنوف بالمشاركين وضيوف الحفل وافتتح مسابقة "كأس البحر" الدولية. وأعرب وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرجي شويغو عن امتنانه على التنظيم رفيع المستوى للحدث.

AZERTAG.AZ : انطلاق مسابقة "كأس البحر" العسكرية الدولية

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