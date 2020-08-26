  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان حفل افتتاح المهجع

    ٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٠:٣٧]

    باكو، 26 أغسطس، أذرتاج

    تفقد الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا حفل افتتاح المهجع المتكون من 99 شقة بعد إعادة ترميمه في بلدة بوزوفنا بحي خزر في باكو.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان حفل افتتاح المهجع
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٤٤]
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى للرئيس مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح دار الثقافة في حي سوراخاني
    ٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٠٥‎]
    تدشين مبنى جديد للمدرسة المتوسطة الثانوية رقم 216 في بلدة "قالا" لمدينة باكو
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى للرئيس مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المبنى الجديد
    ٢٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٤٩]
    الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير الدفاع الروسي والوفد المرافق له (تم تحديثه)
    ٢٢.٠٨.٢٠٢٠ [٢٣:٣٧]
    الرئيس الأذربيجاني يتصل هاتفيا برئيس تركيا
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان حفل افتتاح المهجع الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان حفل افتتاح المهجع الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان حفل افتتاح المهجع الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان حفل افتتاح المهجع الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان حفل افتتاح المهجع الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان حفل افتتاح المهجع الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان حفل افتتاح المهجع الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان حفل افتتاح المهجع الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان حفل افتتاح المهجع