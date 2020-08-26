باكو، 26 أغسطس، أذرتاج تفقد الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا حفل افتتاح المهجع المتكون من 99 شقة بعد إعادة ترميمه في بلدة بوزوفنا بحي خزر في باكو.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان حفل افتتاح المهجع

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