الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان حفل افتتاح المهجع
AzerTAg.az
٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٠:٣٧]
باكو، 26 أغسطس، أذرتاج
تفقد الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا حفل افتتاح المهجع المتكون من 99 شقة بعد إعادة ترميمه في بلدة بوزوفنا بحي خزر في باكو.
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