مناقشة قضايا التعاون العسكري بين أذربيجان وروسيا

باكو، 26 أغسطس، أذرتاج

التقى وزير الدفاع لجمهورية أذربيجان الفريق الأول ذاكر حسنوف يوم 25 أغسطس بوزير دفاع روسيا الاتحادية جنرال الجيش سيرغي شويغو الذي يقوم بزيارة العمل لبلدنا.

جاء من المعلومات الواردة من المكتب الصحفي لوزارة الدفاع إلى وكالة أذرتاج أن وزير الدفاع الأذربيجاني رحب بالضيوف وأكد أن العلاقات الودية بين البلدين تحدد التطور الديناميكي للعلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

وفي حديثه عن الوضع العسكري السياسي في المنطقة قال الفريق الأول ذاكر حسنوف إن سياسة العدوان الأرمينية تشكل تهديداً كبيراً للسلام والاستقرار والأمن ليس فقط في أذربيجان، ولكن في المنطقة بأسرها. وتطرق الفريق الأول ذاكر حسنوف إلى الاستفزازات الأخيرة التي ارتكبها الجانب الأرميني في اتجاه مقاطعة توفوز، فقال إنها تهدف إلى تقويض العلاقات بين أذربيجان وبلدان رابطة الدول المستقلة.

وأشار وزير الدفاع الأذربيجاني إلى دور روسيا الاتحادية في حل النزاع الأرمني الأذربيجاني في قارباغ الجبلية وأكد أن روسيا مثل جميع المنظمات الدولية، تعترف بوحدة أراضي بلدنا وتحترم استقلالها وسيادتها.

وعبر وزير الدفاع الروسي عن امتنانه للجانب الأذربيجاني على اللقاء الودي وأعرب عن تعازيه الحارة لأسر الجنود الأذربيجانيين الذين قتلوا في الاشتباكات الأخيرة على الحدود مع أرمينيا.

وتعليقاً على التقارير الإعلامية الأخيرة حول نقل الأسلحة جواً من روسيا إلى أرمينيا، قال الجنرال سيرجي شويغو إن هذه الشحنات العسكرية لم تكن لتزويد أرمينيا بالأسلحة والمعدات العسكرية، فضلاً عن الممتلكات العسكرية الأخرى لأرمينيا، ولكن للقيام بأعمال الإنشاء في القاعدة العسكرية الروسية الرقم 102 في هذا البلد وتوسيعها. تم تنفيذه لغرض تسليم مواد البناء وتناوب العسكريين الذين يخدمون في تلك القاعدة. وأكد أن روسيا لم تتخذ أي خطوات ضد أذربيجان حتى الآن ولن تفعل ذلك في المستقبل.

كما ناقش الجانبان قضايا الأمن الدولي والإقليمي والوضع الحالي للتعاون في المجال العسكري وآفاق تطوير العلاقات وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك في مجال التعاون العسكري الفني.