وزير الخارجية يتوجه في زيارة رسمية الى روسيا
AzerTAg.az
٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٠٩]
باكو، 26 أغسطس، أذرتاج
توجه وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في زيارة رسمية الى روسيا الاتحادية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة انه سيلتقي على هامش الزيارة كبار الرسميين في روسيا.
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