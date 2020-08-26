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    سياسة


    وزير الخارجية يتوجه في زيارة رسمية الى روسيا

    ٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٠٩]

    باكو، 26 أغسطس، أذرتاج

    توجه وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في زيارة رسمية الى روسيا الاتحادية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة انه سيلتقي على هامش الزيارة كبار الرسميين في روسيا.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية يتوجه في زيارة رسمية الى روسيا
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