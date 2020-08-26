النيابة العامة وجهاز أمن الدولة تصدران بياناً مشتركاً حول إلقاء القبض على قائد المجموعة التخريبية التابعة للجيش الأرميني

باكو، 26 أغسطس، أذرتاج

تم إلقاء القبض على قائد مجموعة الاستطلاع التخريبية التابعة للقوات المسلحة الأرمينية، الملازم أول غورغين ألاويرديان من مواليد عام 1989 جراء الإجراءات التي اتخذها الجيش الأذربيجاني في اتجاه منطقة غورانبوي على خط المواجهة يوم 23 أغسطس حوالي الساعة 06:00.

وجاء في البيان المشترك لمكتب المدعي العام وجهاز أمن الدولة لجمهورية أذربيجان الوارد إلى وكالة أذرتاج أنه تم تحديد الشكوك المبررة في أن غورجن ألاويرديان شارك في تشكيل جماعات مسلحة غير شرعية في مقاطعة كالباجار المحتلة من قبل القوات المسلحة الأرمينية وقام بالاعتداء على العسكريين والمؤسسات والإدارات والمنظمات والأشخاص، وكذلك ارتكب أعمال العنف ضدهم، مما أدي إلى وفاتهم أو أضرار بصحة الناس أو ألحق خسائر جسيمة بالممتلكات أو قام بتصرفات أخرى تؤدي إلى عواقب خطيرة اجتماعياً، وكذلك حمل الأسلحة النارية غير القانوني، وحصل على قطع غيارها وذخائرها وخزنها ونقلها، إلى جانب عبوره بشكل غير قانوني لحدود الدولة في 23 أغسطس 2020 بإيعاز من الاستخبارات التابعة لجمهورية أرمينيا بغية جمع معلومات تشكل من أسرار الدولة لنقلها إلى جمهورية أرمينيا.

فتحت إدارة النيابة العامة لجمهورية أذربيجان القضية الجنائية بخصوص هذا الحدث بموجب المادة 100.2 (شنّ الحرب العدوانية) والمادة 276 (التجسس) والمادة 279.1 (إنشاء تشكيلات أو مجموعات مسلحة لا ينص عليها القانون) والمادة 228.1 (الحصول على الأسلحة النارية وقطع غيارها والذخائر القتالية والمتفجرات ووسائل التفجير وتسليمها إلى الأشخاص الآخرين وتخزينها وحملها ونقلها بشكل غير القانوني والمادة 318.1 (العبور غير القانوني لحدود جمهورية أذربيجان).

وقد تم تشكيل فريق التحقيق المشترك من مختصين من النيابة العامة وجهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية وجهاز حرس الحدود لإجراء تحقيقات شاملة وكاملة وموضوعية في القضية الجنائية.

مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الجريمة ومدى تعقيدها، كلف المدعي العام دائرة التحقيق لمكتب المدعي العام بإجراء تحقيق جنائي. وتجري الآن إجراءات التحقيق والتحريات وعمليات البحث الضرورية والمكثفة.