باكو، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج) أقيم اليوم حفل افتتاح مبنى جديد للمدرسة المتوسطة الثانوية رقم 216 في بلدة "قالا" بحي خزر لمدينة باكو. أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا شاركا في حفل الافتتاح.

AZERTAG.AZ : تدشين مبنى جديد للمدرسة المتوسطة الثانوية رقم 216 في بلدة "قالا" لمدينة باكو

الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى للرئيس مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح المبنى الجديد

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