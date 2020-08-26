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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى للرئيس مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح دار الثقافة في حي سوراخاني

    ٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٤٤]

    باكو، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أقيم اليوم في 26 أغسطس حفل افتتاح دار الثقافة الحامل اسم رسام أذربيجان الشهير ستار بهلولزاده في حي سوراخااني لمدينة باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا شاركا في حفل الافتتاح.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى للرئيس مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح دار الثقافة في حي سوراخاني
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