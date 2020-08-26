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    سياسة


    قرية قابانلي لمحافظة تارتار تتعرض لنيران أسلحة الجيش الأرميني

    ٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٠٩]

    باكو، 26 أغسطس، أذرتاج

    استهدفت وحدات القوات المسلحة لأرمينيا المدنيين في خط الجبهة.

    أفادت وكالة أذرتاج ان وحدات القوات المسلحة لأرمينيا أطلقت النيران من الرشاشات وبنادق القنص على قرية قابانلي لمحافظة تارتار من مواقعها في الأراضي الأذربيجانية المحتلة في الساعة 05:00 فجرا.

    اصابت النيران بيت ساكن القرية قولييف ذوالفقار بهمن اوغلو وكسرت زجاج نافذة بيته.

    AZERTAG.AZ :قرية قابانلي لمحافظة تارتار تتعرض لنيران أسلحة الجيش الأرميني
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    قرية قابانلي لمحافظة تارتار تتعرض لنيران أسلحة الجيش الأرميني قرية قابانلي لمحافظة تارتار تتعرض لنيران أسلحة الجيش الأرميني