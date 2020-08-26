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    سياسة


    وزير الخارجية الأذربيجاني يصل في زيارة رسمية الى روسيا

    ٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٢٦]

    موسكو، 26 أغسطس، آب، (أذرتاج)

    وصل وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في زيارة رسمية الى روسيا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الوزير جيهون بايراموف وضع إكليلا من الزهور امام قبر الجندي المجهول بالقرب من جدار الكرملين في موسكو في حديقة الكسندر.

    سيلتقي الوزير جيهون بيراموف مع نظيره الروسي سيرقي لافروف وكذلك في مجلس الاتحاد الروسي ومجلس الوزراء خلال الزيارة.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الأذربيجاني يصل في زيارة رسمية الى روسيا
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