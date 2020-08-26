موسكو، 26 أغسطس، آب، (أذرتاج) ينعقد الآن لقاء بين وزيري الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف والروسي سيرقي لافروف في موسكو. أفادت وكالة أذرتاج انه عقب انتهاء اللقاء على حدة جرى اليوم لقاء موسع بين الوزيرين بمشاركة الوفود.

AZERTAG.AZ : انعقاد لقاء وزيري الخارجية الأذربيجاني والروسي في موسكو

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