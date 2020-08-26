  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    حظر بعض الأحداث الجماعية في تركيا بسبب إنتشار عدوى فيروس كورونا

    ٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٤٣]

    أنقرة، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تم وضع قواعد الحجر الصحي الخاصة في بعض مقاطعات تركيا كجزء من إجراءات متعددة الأوجه لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية التركية ان اعتبارًا من 26 أغسطس لن يُسمح بإقامة حفلات الختان والحناء والخطوبة في 14 مقاطعة - أنقرة وأضنة وأغري وبورصا وكوروم وديار بكر وأرضروم وغازي عنتاب وقيصري وقونية وماردين وسانلي أورفا وفان ويوزغات. ستكون مراسم الزفاف ساعة.

    لن يُسمح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وتقل عن 15 عامًا بحضور حفل الزفاف. سيتم فرض غرامة مالية على المخالفين لحظر التجول المفروض لمكافحة وباء كورونا المستجد.

    يذكر انه على الرغم من الإجراءات المنهجية المتخذة ضد الوباء في تركيا، تم استئناف عدد الإصابات اليومية. تم تسجيل 1502 مصاب بفيروس كورونا المستجد في تركيا خلال الساعات الـ24 الماضية. وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي في البلاد 24 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

    تشير مؤشرات اليوم الأخير إلى نتائج إيجابية لـ1502 شخص من 98 ألف و231 شخص. وتعافى 887 مصاب بهذا المرض وخروجهم من المستشفى خلال يوم.

    AZERTAG.AZ :حظر بعض الأحداث الجماعية في تركيا بسبب إنتشار عدوى فيروس كورونا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥‎١]
    أوكرانيا: إصابة 1670 شخص بكورونا ووفاة 36 شخصًا خلال يوم
    ٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٤٥‎]
    ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أوزبكستان الى 40 ألفا
    ٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣١]
    119 وفاة من كورونا خلال يوم في ايران
    ٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٢٦]
    إصابة 450 شخص بكورونا في باكستان خلال اليوم الماضي
    حظر بعض الأحداث الجماعية في تركيا بسبب إنتشار عدوى فيروس كورونا