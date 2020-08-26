حظر بعض الأحداث الجماعية في تركيا بسبب إنتشار عدوى فيروس كورونا

أنقرة، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تم وضع قواعد الحجر الصحي الخاصة في بعض مقاطعات تركيا كجزء من إجراءات متعددة الأوجه لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية التركية ان اعتبارًا من 26 أغسطس لن يُسمح بإقامة حفلات الختان والحناء والخطوبة في 14 مقاطعة - أنقرة وأضنة وأغري وبورصا وكوروم وديار بكر وأرضروم وغازي عنتاب وقيصري وقونية وماردين وسانلي أورفا وفان ويوزغات. ستكون مراسم الزفاف ساعة.

لن يُسمح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وتقل عن 15 عامًا بحضور حفل الزفاف. سيتم فرض غرامة مالية على المخالفين لحظر التجول المفروض لمكافحة وباء كورونا المستجد.

يذكر انه على الرغم من الإجراءات المنهجية المتخذة ضد الوباء في تركيا، تم استئناف عدد الإصابات اليومية. تم تسجيل 1502 مصاب بفيروس كورونا المستجد في تركيا خلال الساعات الـ24 الماضية. وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي في البلاد 24 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

تشير مؤشرات اليوم الأخير إلى نتائج إيجابية لـ1502 شخص من 98 ألف و231 شخص. وتعافى 887 مصاب بهذا المرض وخروجهم من المستشفى خلال يوم.