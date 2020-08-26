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    حوالي 43 ألف و67 مصاب بكورونا في أرمينيا

    ٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٤٨]

    تبيليسي، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أرتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جديد في أرمينيا.

    أصيب 131 شخص بالفيروس التاجي في أرمينيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 43 ألفا و67 شخص مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

    يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 861 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    ويخضع حاليا 5 آلاف و216 شخصا للرقابة الطبية الخاصة.

    AZERTAG.AZ :حوالي 43 ألف و67 مصاب بكورونا في أرمينيا
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