إصابة 43 ألفا و358 شخص بكورونا في قيرغيزستان

بشكيك، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان إلى 113 شخص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 43 الفا و358 شخص حتى الآن.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة القيرغيزية أن عدد المصابين من بين موظفي المؤسسات الطبية بلغ 3114 موظف.

بلغت حالات الوفاة الاجمالية 1059 مصاب حتى الآن.