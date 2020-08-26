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    173 إصابة بكورونا في كازاخستان خلال يوم

    ٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٠٤]

    نور سلطان، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في كازاخستان بواقع 173 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 105 الف و75 شخص.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الكازاخية ان 1544 شخص فقد حياتهم وتعافى 93 الفا و990 شخص من المرض حتى الآن.

    AZERTAG.AZ :173 إصابة بكورونا في كازاخستان خلال يوم
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