زيادة الناتج المحلي الإجمالي في جمهورية ناخجوان ذات حكم الذاتي الأذربيجانية

ناخجوان، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج)

بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في جمهورية ناخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي خلال يناير – يوليو عام 2020 الحالي مليار و574 مليون و282 ألف و900 مانات وذلك أكثر بنسبة 0.6 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من 2019 الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة إحصاءات ناخجوان أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد مسجل عند 3421 مانات بزيادة نسبتها 1.1 في المائة بالمقارنة بالفترة ذاتها من 2019 الماضي.