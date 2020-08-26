إصابة 450 شخص بكورونا في باكستان خلال اليوم الماضي

إسلام آباد، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان بواقع 450 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل الى 293 ألف و711 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية ان 11 مصابا فارفوا حياتهم من هذا المرض، لتصل حصيلة الضحايا الاجمالية الى 6 آلاف و255 مصاب.

تعافى 10 ألفا و188 مصاب من المرض.