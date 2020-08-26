  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    إصابة 450 شخص بكورونا في باكستان خلال اليوم الماضي

    ٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٢٦]

    إسلام آباد، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان بواقع 450 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل الى 293 ألف و711 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية ان 11 مصابا فارفوا حياتهم من هذا المرض، لتصل حصيلة الضحايا الاجمالية الى 6 آلاف و255 مصاب.

    تعافى 10 ألفا و188 مصاب من المرض.

    AZERTAG.AZ : إصابة 450 شخص بكورونا في باكستان خلال اليوم الماضي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥‎١]
    أوكرانيا: إصابة 1670 شخص بكورونا ووفاة 36 شخصًا خلال يوم
    ٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٤٥‎]
    ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أوزبكستان الى 40 ألفا
    ٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣١]
    119 وفاة من كورونا خلال يوم في ايران
    ٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٠٤]
    173 إصابة بكورونا في كازاخستان خلال يوم
    إصابة 450 شخص بكورونا في باكستان خلال اليوم الماضي