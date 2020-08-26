  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أوزبكستان الى 40 ألفا

    ٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٤٥‎]

    طشقند، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    يستمر عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة في أوزبكستان.

    ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 284 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 39 ألفا و790 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج ان حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 ارتفعت بواقع 7 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 289 شخص.

    يتم علاج 3518 شخص في المستشفيات، منهم 294 في حالة حرجة.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أوزبكستان الى 40 ألفا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥‎١]
    أوكرانيا: إصابة 1670 شخص بكورونا ووفاة 36 شخصًا خلال يوم
    ٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣١]
    119 وفاة من كورونا خلال يوم في ايران
    ٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٢٦]
    إصابة 450 شخص بكورونا في باكستان خلال اليوم الماضي
    ٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٠٤]
    173 إصابة بكورونا في كازاخستان خلال يوم
    ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أوزبكستان الى 40 ألفا