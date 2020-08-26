ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أوزبكستان الى 40 ألفا

طشقند، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج)

يستمر عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة في أوزبكستان.

ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 284 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 39 ألفا و790 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج ان حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 ارتفعت بواقع 7 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 289 شخص.

يتم علاج 3518 شخص في المستشفيات، منهم 294 في حالة حرجة.