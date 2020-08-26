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    أوكرانيا: إصابة 1670 شخص بكورونا ووفاة 36 شخصًا خلال يوم

    ٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥‎١]

    كييف، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أوكرانيا.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية ان 1670 شخص أصيب بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 110 الف و85 شخص حتى الآن.

    ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 الى 2354 شخص.

    وسجل أكبر عدد من الإصابات في مناطق لفيف وترانسكارباثيا ودونيتسك وفولين وريفني.

    تعافى 53 الفا و454 مصاب تماما وترخصوا.

    AZERTAG.AZ :أوكرانيا: إصابة 1670 شخص بكورونا ووفاة 36 شخصًا خلال يوم
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