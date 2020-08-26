أذربيجان: تسجيل 148 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و91 حالة شفاء وحالة وفاة

باكو، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أصيب 148 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 91 شخص من هذا المرض وتوفي شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 35 ألفا و707 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 33 الفا و1281 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 522 مريض ويستمر علاج 1904 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 892 ألف و70 فحص طبي.